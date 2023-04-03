ПОДКАРАНТИННУЮ ПРОДУКЦИЮ ЗАДЕРЖАЛИ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ИНГУР»

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/у «Гал» ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» было подвергнуто транспортное средство, следовавшее из РГ в РА. В результате досмотра автотранспортного средства в багажном отделении были обнаружены и изъяты саженцы туи, ели и каллистемона в количестве 68 единиц.



Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.