ИЗЪЯТ ТАБАК ИЗ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу», в зоне таможенного контроля на пешеходном направлении «Импорт» была подвергнута досмотру ручная кладь гражданина Республики Абхазия. В результате досмотра обнаружена и изъята табачная продукция, приобретенная в магазине беспошлинной торговли «DUTYFREE»в количестве 5 600 штук, о наличии которой в установленной форме заявлено не было.



Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.