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Абхазия Информ

ИЗЪЯТ ТАБАК ИЗ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

Новости Понедельник, 03 апреля 2023 18:46
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Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ.  Должностными лицами таможенного поста «Псоу», в зоне таможенного контроля на пешеходном направлении «Импорт» была подвергнута досмотру ручная кладь гражданина Республики Абхазия. В результате досмотра обнаружена и изъята табачная продукция, приобретенная в магазине беспошлинной торговли «DUTYFREE»в количестве 5 600 штук, о наличии которой в установленной форме заявлено не было.  
 
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 03 апреля 2023 18:48

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