36 ПРИЗОВЫХ МЕСТ

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Ростове-на-Дону прошел Открытый Фестиваль «Патриоты Дона» среди спортсменов 6-7 и 8-9 лет и Открытое первенство Ростова-на-Дону по каратэ кекусинкай (кумитэ и ката). В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов в составе 10 команд из Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Зернограда, Батайска, Черкесска, Геленджика, Краснодара, а также из Республики Абхазия.

