36 ПРИЗОВЫХ МЕСТ

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Ростове-на-Дону прошел Открытый Фестиваль «Патриоты Дона» среди спортсменов 6-7 и 8-9 лет и Открытое первенство Ростова-на-Дону по каратэ кекусинкай (кумитэ и ката). В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов в составе 10 команд из Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Зернограда, Батайска, Черкесска, Геленджика, Краснодара, а также из Республики Абхазия.
По словам президента Федерации каратэ кекусинкай Республики Абхазия Виталия Читанава Абхазию представляли 45 спортсменов от 6 до 17 лет из Сухума, Очамчыры и Агудзеры. По итогам Открытого первенства Ростова-на-Дону абхазские спортсмены заняли 16 первых, 11 вторых и 9 третьих мест.
Победителями стали: Самира Адлейба (пос. Агудзера), Малика Зухба (пос. Агудзера), София Желнина (пос. Агудзера), Давид Аджинджал (пос. Агудзера), Руслан Карапетян (пос. Агудзера), Виктория Кондакчян (пос. Агудзера), Руслан Кондакчян (пос. Агудзера), Александра Павлова (пос. Агудзера), Арианна Мартиросян (пос. Агудзера), Данат Кишмария (г. Сухум), Самед Бабаев (г. Сухум), Баграт Кутарба (г. Сухум), Мисаил Кирия (г. Сухум), Даниил Цулукия (г. Сухум), Илья Анкваб (г. Сухум) и Алан Якуб-оглы (г. Очамчыра).
Серебряными призерами стали: Айнар Шония (г. Сухум), Алмас Гогохия (г. Сухум), Аршак Каракулян (г. Сухум), Дмитрий Чанба (г. Сухум), Глеб Нойкин (пос. Агудзера), Дарина Соя (пос. Агудзера), Аманда Зетлян (пос. Агудзера), Элина Глушкова (пос. Агудзера), Самир Джигания (г. Очамчыра), Давид Мурадян (г. Очамчыра) и Данила Домбаев (г. Очамчыра).
Третьи места заняли: Анри Убирия (г. Сухум), Эльдар Маслов (г. Сухум), Владислав Иванов (г. Сухум), Гарии Авоян (г. Сухум), Никита Терихов (г. Очамчыра), Рустам Джопуа (г. Очамчыра), Ратмир Абухба (г. Очамчыра), Юрий Карапетян (пос. Агудзера) и Елизавета Барсукова (пос. Агудзера).
Спортсменов города Сухум тренирует заслуженный тренер Абхазии, президент Федерации каратэ кекусинкай РА Виталий Читанава, пос. Агудзера – мастер спорта, заслуженный тренер Абхазии Темур Читанава, Очамчыры – мастер спорта Абхазии Зураб Мурадян.
Очамчырской команде поддержку в поездке оказали ДЮСШ Очамчырского района в лице директора Батала Тарба, депутат Очамчырского районного собрания Марианна Мацапия и родительский комитет.
Агудзерской команде поддержку оказали Комитет по делам молодежи и спорта администрации Гулрыпшского комитета в лице Нури Тарба и родительский комитет.
Поездка сухумской команды состоялась при поддержке родителей и тренера.