В ГОСКОМСПОРТА ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта принимали победителя Международного турнира по самбо на призы президента Беларуси, мастера спорта России по самбо и дзюдо Инала Гаделия. На встрече присутствовали советник президента Абхазии Ахра Ашуба, вице-президент Федерации самбо и дзюдо Абхазии Андрей Погосов, заместители председателя Беслан Карчава и Роман Цкуа, помощник председателя Рафаэль Ампар.
«Поздравляем тебя с победой и говорим огромное спасибо за то, что ты делаешь. Самое главное, что ты даешь пример подрастающему поколению», – сказал открывая встречу, председатель Госкомитета Таращ Хагба.
Он также отметил, больший вклад тренера спортсмена Андрея Погосова.
«Сегодня работа тренера очень многогранная и сложная. Вы вкладываете огромный труд в подрастающее поколение. Сил вам и терпения в вашей деятельности», – сказал глава ведомства.
Ахра Ашуба от имени главы государства поздравил Инала Гаделия с победой на Международном турнире в Беларуси и пожелал спортсмену дальнейших успехов.
В свою очередь, Инал Гаделия поделился своими впечатлениями о прошедшем турнире.
«Турнир прошел на очень высоком уровне. Было много титульных и знаменитых спортсменов. В финале я боролся с достаточно достойным соперником – призером первенств мира и Европы. Нас очень тепло встретили наши друзья из Федерации самбо Беларуси, провели экскурсию по городу. Также, хочу отметить, что очень приятно бороться, когда залы наполнены, это мотивирует и стимулирует спортсмена. Перед нашим выступлением комментаторы указывали, что выступает спортсмен из Абхазии, представляющий Россию и мы чувствовали поддержку со стороны белорусской публики», – рассказал Гаделия.
Андрей Погосов поблагодарил за оказанное внимание, отметив, что давно такого не было.
«Инал Гаделия, Саид Адлейба, Кристина Сельвян, Диана Чалян – это то поколение ребят, которые начали показывать результаты на первенствах мира и Европы. Ребята сейчас бьются, представляя Россию на международных турнирах, показывают результаты, хотелось бы, чтобы все эти достижения были через Абхазию. Мы свою работу строим именно в этом направлении. Большое количество детей у нас сейчас занимаются и мы воспитываем их как патриотов, чтобы они достойно несли знамя нашего спорта. А такие победы как у ребят дают огромный стимул для маленьких ребятишек», – сказал Погосов.
В завершении встречи Инал Гаделия подчеркнул, что оказываемое внимание стимулирует спортсменов на дальнейшие победы.
«С 16 лет своей спортивной карьеры вы один из немногих кто оказывает спортсменам такое внимание. Это очень стимулирует нас для дальнейших достижений и побед. Мы будем еще усерднее работать над собой, совершенствоваться и добиваться более высоких и лучших результатов», – сказал Гаделия.
Таращ Хагба пожелал спортсмену дальнейших успехов. В завершении встречи Иналу было вручено денежное вознаграждение от Госкомитета.