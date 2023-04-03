В ГОСКОМСПОРТА ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта принимали победителя Международного турнира по самбо на призы президента Беларуси, мастера спорта России по самбо и дзюдо Инала Гаделия. На встрече присутствовали советник президента Абхазии Ахра Ашуба, вице-президент Федерации самбо и дзюдо Абхазии Андрей Погосов, заместители председателя Беслан Карчава и Роман Цкуа, помощник председателя Рафаэль Ампар.

