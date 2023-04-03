В АГУ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялось выездное заседание XI Международной научно-практической конференции по экономике «Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Трансформация экономических систем в контексте турбулентного развития». Форум был посвящен памяти известного ученого, крупного организатора экономической науки в Средней Азии и на Юге России, доктора экономических наук, профессора Александра Федоровича Сидорова.

Оргкомитет конференции возглавлял доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической экономики Кубанского государственного университета Виктор Сидоров.

В форуме участвовали ученые-экономисты из Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Узбекистана, Казахстана и других стран, представляющие такие вузы как: Кубанский государственный университет, Финансовый университет при правительстве РФ, Российский экономический университет им. Плеханова, Российский государственный аграрный университет им. Тимирязева, Всероссийская академия внешней торговли при Минэкономразвития РФ, Белорусский государственный технический университет, Ереванский государственный университет, Самаркандский институт экономики и сервиса, Ташкентский государственный экономический университет, Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави и другие.

В конференции в АГУ приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, проректор по научной работе Джульетта Адлейба, представители профессорско-преподавательского состава и студенты экономического факультет АГУ.

Открывая встречу, собравшиеся минутой молчания почтили память ушедшей из жизни доцента кафедры финансов и кредита АГУ, экс-министра финансов РА Лили Дугужовны Бганба.

Далее участников мероприятия поприветствовал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

С приветственным словом от имени ректора АГУ, академика Алеко Гварамия, выступила проректор по научной работе Джульетта Адлейба.

Председатель оргкомитета конференции Виктор Сидоров выразил слова благодарности за высокую организацию данного форума.

В ходе конференции были заслушаны доклады на актуальные темы устойчивого развития. Докладчиками от АГУ стали трое молодых преподавателей экономического факультета: Линда Ампар, Инал Хамгоков и Киазым Хутаба, чьи работы вызвали большой интерес.

Затем состоялась дискуссия.

Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.