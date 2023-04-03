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Абхазия Информ

В АГУ ПРОШЛА ВСТРЕЧА СЕРГЕЯ ЩЕРБАКОВА СО СТУДЕНТАМИ

Новости Понедельник, 03 апреля 2023 19:12
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В АГУ ПРОШЛА ВСТРЕЧА СЕРГЕЯ ЩЕРБАКОВА СО СТУДЕНТАМИ

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялась встреча студентов филологического факультета с известным писателем, лауреатом премии имени Андрея Платонова «Умное сердце», номинантом Патриаршей литературной премии Сергеем Антоновичем Щербаковым.

Открывая мероприятие, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Натэлла Бахия ознакомила студентов с жизнью и творчеством писателя. Она отметила, что мир, рисуемый Сергеем Щербаковым в своих произведениях не выдуман, а реальный, и призвала всех присутствующих прочитать его произведения, так как это оставит неизгладимый след в душе каждого человека. 

В своем выступлении Сергей Щербаков подчеркнул, что он как русские писатели – Гоголь, Достоевский, Толстой и др. – ищет, находит и открывает читателю на собственном эмпирическом опыте смысл, причины и следствия происходящего вокруг нас, в нашей повседневной жизни. Писатель прочитал студентам ознакомительный фрагмент из повести «Закольцевание».

Особую роль в жизни верующего, православного писателя занимает духовное бытие человечества, этой теме посвящены многие его рассказы.

Присутствовавшая на творческой встрече со студентами супруга Сергея Щербакова доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького Марина Щербакова продемонстрировала издание, подготовленное совместно с учеными России и Абхазии. Щербакова осветила исследования и материалы, отражающие российско-абхазские литературные и культурные связи XIX – первой половины XX вв.  Также Марина Ивановна, в рамках научного сотрудничества между ИМЛИ РАН имени А. М. Горького и АГУ, предложила проведение совместных расширенных консультации по научным работам студентов и аспирантов АГУ.

Стоит отметить, что за весомый вклад в абхазоведение и укрепление научных связей между Абхазией и Россией указом президента Республики Абхазия Марине Щербаковой присвоено звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия».  

В мероприятии приняли участие директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа, кандидат филологических наук, доцент Арда Ашуба, поэт, литературовед, общественный деятель Владимир Зантария, кандидат филологических наук, главный научный сотрудник Отдела литературы Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа, кандидат филологических наук  Василий Авидзба, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Отдела русской классической литературы ИМЛИ им. А. М. Горького РАН Регина Авидзба.

Об этом сообщат отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 03 апреля 2023 19:16

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