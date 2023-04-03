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Абхазия Информ

СОВМЕСТНУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ИЗ ЛИПЕЦКА И СУХУМА ОТКРЫЛИ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 03 апреля 2023 19:16
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СОВМЕСТНУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ИЗ ЛИПЕЦКА И СУХУМА ОТКРЫЛИ В АБХАЗИИ

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. В рамках творческого проекта «Арт-палитра» в Сухуме открылась совместная международная выставка юных художников из Липецка и Абхазии. Это стало возможным благодаря сотрудничеству двух школ – липецкой областной Детской художественной школы имени Сурикова и Дома детского творчества «Айнар». Мероприятие проходит в 10-ый юбилейный раз.

На торжественном открытии выставки министр культуры Абхазии Даур Кове вручил директору липецкой школы благодарственное письмо.

Международная выставка продлится до июня этого года.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 03 апреля 2023 20:13

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