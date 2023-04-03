СОВМЕСТНУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ИЗ ЛИПЕЦКА И СУХУМА ОТКРЫЛИ В АБХАЗИИ

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. В рамках творческого проекта «Арт-палитра» в Сухуме открылась совместная международная выставка юных художников из Липецка и Абхазии. Это стало возможным благодаря сотрудничеству двух школ – липецкой областной Детской художественной школы имени Сурикова и Дома детского творчества «Айнар». Мероприятие проходит в 10-ый юбилейный раз.