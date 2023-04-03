В МОСКВЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ К 150-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА
Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. Международный симпозиум «С. В. Рахманинов и его эпоха», приуроченный к 150-летию великого русского композитора, открылся Москве в канун его юбилея.
Делегация Министерства культуры Республики Абхазия во главе с заместителем министра Динарой Смыр принимает участие в работе симпозиума. В состав делегации входят директор Сухумского государственного музыкального училища им. А. Чичба Нинель Бжания и художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба Эсма Джениа.
Темой симпозиума стало взаимодействие музыканта с современной ему эпохой, вместившей в себя глобальные политические, культурные и мировоззренческие изменения.
В работе симпозиума, который проходит в международном формате, принимают участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и других городов России, а также музыканты и ученые из Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Китая, Японии.