В МОСКВЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ К 150-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. Международный симпозиум «С. В. Рахманинов и его эпоха», приуроченный к 150-летию великого русского композитора, открылся Москве в канун его юбилея.

Делегация Министерства культуры Республики Абхазия во главе с заместителем министра Динарой Смыр принимает участие в работе симпозиума. В состав делегации входят директор Сухумского государственного музыкального училища им. А. Чичба Нинель Бжания и художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба Эсма Джениа.