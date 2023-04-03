ЗАВТРА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СТОЛИЦЫ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ
Новости Понедельник, 03 апреля 2023 20:28
Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает: в связи с ремонтными работами водопроводных сетей в столице (по ул. Киараз, Массив Гумиста, пр.Мира 107, ул.5 шоссейный проезд, Набережная Махаджиров – ул. Званба, ул. Северная), завтра, 4 апреля с 00:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды в Новом районе, Старом поселке, ул. Эшба, в районе вокзала, ВИЭМе, на Маяке, нагорной и центральной части города, на рынке.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
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