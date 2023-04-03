 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАВТРА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СТОЛИЦЫ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ

Новости Понедельник, 03 апреля 2023 20:28
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает: в связи с ремонтными работами водопроводных сетей в столице (по ул. Киараз, Массив Гумиста, пр.Мира 107, ул.5 шоссейный проезд, Набережная Махаджиров – ул. Званба, ул. Северная),  завтра,  4 апреля с 00:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды в Новом районе, Старом поселке, ул. Эшба, в районе вокзала, ВИЭМе, на Маяке, нагорной и центральной части города, на рынке.
 
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 03 апреля 2023 20:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МОСКВЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ К 150-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.