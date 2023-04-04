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Абхазия Информ

АЛХАСУ КВИЦИНИА ПРИСВОЕН ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ РАНГ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА

Новости Вторник, 04 апреля 2023 19:05
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Сухум. 4 апреля 2023. Абхазия-Информ. Указом президента Республики Абхазия Аслана Бжания послу Республики Абхазия в Российской Федерации Алхасу Квициниа присвоен высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Алхас Квициниа 5 апреля вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.

«Для меня, для посольства, для моего государства это событие имеет важное значение. Этого торжественного дня мы ждем с нетерпением и готовимся», – сказал он.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 04 апреля 2023 19:10

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