ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ У ПРЕЗИДЕНТА

Аслан Бжания поручил ускорить этот процесс.

Участники совещания также обсудили положение дел в энергетической отрасли, в частности, проведенные на ВЛ «Ачгуара» работы. В связи с активным ростом высокорастущих деревьев на некоторых участках высоковольтная линия оказалась в опасной близости от макушек деревьев.

Президент поручил обследовать маршрут всей линии для выявления и устранения источников помех.

Службу государственной безопасности обязали содействовать в исполнении данного поручения.

Речь также шла о законопроекте «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов».

Спикер Парламента Лаша Ашуба сообщил, что депутаты уже ознакомились с законопроектом, опубликованным на официальном сайте Кабинета министров. При этом в настоящее время проект закона еще не поступил в Народное Собрание.

На совещании обсуждались и другие вопросы актуальной повестки, в числе которых – вопросы межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии и соглашения об инвестиционном проекте по аэропорту им. В. Г. Ардзинба.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.