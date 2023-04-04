ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ У ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 4 апреля 2023. Абхазия-Информ. Глава государства Аслан Бжания провел еженедельное совещание с руководством Администрации президента и правительства.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проинформировала участников совещания о мероприятиях, касающихся инфраструктурного кредита на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии.
Аслан Бжания поручил ускорить этот процесс.
Участники совещания также обсудили положение дел в энергетической отрасли, в частности, проведенные на ВЛ «Ачгуара» работы. В связи с активным ростом высокорастущих деревьев на некоторых участках высоковольтная линия оказалась в опасной близости от макушек деревьев.
Президент поручил обследовать маршрут всей линии для выявления и устранения источников помех.
Службу государственной безопасности обязали содействовать в исполнении данного поручения.
Речь также шла о законопроекте «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов».
Спикер Парламента Лаша Ашуба сообщил, что депутаты уже ознакомились с законопроектом, опубликованным на официальном сайте Кабинета министров. При этом в настоящее время проект закона еще не поступил в Народное Собрание.
На совещании обсуждались и другие вопросы актуальной повестки, в числе которых – вопросы межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии и соглашения об инвестиционном проекте по аэропорту им. В. Г. Ардзинба.
Об этом сообщает сайт президента Абхазии.
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