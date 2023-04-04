В МИНЗДРАВЕ ПРОШЛА АТТЕСТАЦИЯ МЕДИКОВ

Сухум. 4 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения под председательством министра Эдуарда Бутба состоялась аттестация медиков лечебно-профилактических учреждений. Аттестацию прошли 25 работников из республиканской, городской клинической и детской больниц, а также республиканского кожно-венерологического диспансера и поликлиники №3 (Синоп).