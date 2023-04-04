В МИНЗДРАВЕ ПРОШЛА АТТЕСТАЦИЯ МЕДИКОВ
Сухум. 4 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения под председательством министра Эдуарда Бутба состоялась аттестация медиков лечебно-профилактических учреждений. Аттестацию прошли 25 работников из республиканской, городской клинической и детской больниц, а также республиканского кожно-венерологического диспансера и поликлиники №3 (Синоп).
В составе аттестационной комиссии заместитель министра Саида Делба, начальник управления лечебно-профилактической помощи Батал Кация, помощник министра, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Алиса Матуа, главный внештатный специалист, терапевт Анжелла Арчелия, главный санитарный врач Республиканской СЭС Алла Беляева.
«В целом аттестация прошла удачно, наши коллеги смогли показать достаточно высокий уровень знаний», – отметил Эдуард Бутба.
Подобный экзамен Минздрав проводит два раза в год.