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Абхазия Информ

В МИНЗДРАВЕ ПРОШЛА АТТЕСТАЦИЯ МЕДИКОВ

Новости Вторник, 04 апреля 2023 19:21
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В МИНЗДРАВЕ ПРОШЛА АТТЕСТАЦИЯ МЕДИКОВ

Сухум. 4 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения под председательством министра Эдуарда Бутба состоялась аттестация медиков лечебно-профилактических учреждений. Аттестацию прошли 25 работников из республиканской, городской клинической и детской больниц, а также республиканского кожно-венерологического диспансера и поликлиники №3 (Синоп).

В составе аттестационной комиссии заместитель министра Саида Делба, начальник управления лечебно-профилактической помощи Батал Кация, помощник министра, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Алиса Матуа, главный внештатный специалист, терапевт Анжелла Арчелия, главный санитарный врач Республиканской СЭС Алла Беляева.

«В целом аттестация прошла удачно, наши коллеги смогли показать достаточно высокий уровень знаний», – отметил Эдуард Бутба.

Подобный экзамен Минздрав проводит два раза в год.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 04 апреля 2023 19:30

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