ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА-АЛЬБОМ ОБ ОЛЬГЕ БРЕНДЕЛЬ

Сухум. 4 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном издательстве вышла книга-альбом искусствоведа, ст. научного сотрудника АбИГИ О. Е. Войцеховской-Брендель «Действительность сквозь темперамент». Это книга-воспоминание о матери – Заслуженном деятеле искусств Абхазской АССР Ольге Владимировны Брендель, чьи картины широко известны за пределами нашей республики.

Книга вышла к 100-летию со дня рождения художницы.