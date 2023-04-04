ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 1525 НАРУШЕНИЙ ПДД

Сухум. 4 апреля 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1525 нарушений правил дорожного движения, из которых 44 за нарушение норм тонирования автостекол.

77 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.