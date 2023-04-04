АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УЧАСТВУЮТ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 4 апреля 2023. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены принимают участие в первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, которое проходит в Наро-Фоминске.

В весовой категории 42 кг выступит Мурат Пкин, в весовой категории 51 кг – Эдуард Урчуков, в весовой категории 55 кг – Алан Герзмава, в весовой категории 65 кг – Леон Дзкуя, в весовой категории 71 кг – Вахтанг Акаба, Еснат Кутарба и Алан Багателия.