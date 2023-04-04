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Абхазия Информ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АГУ С ВЫПУСКНИКАМИ 11-ЫХ КЛАССОВ

Новости Вторник, 04 апреля 2023 19:45
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АГУ С ВЫПУСКНИКАМИ 11-ЫХ КЛАССОВ

Сухум. 4 апреля 2023. Абхазия-Информ. В сухумской школе №4 прошла профориентационная встреча представителей Абхазского государственного университета с выпускниками 11-ых классов в рамках приемной кампании 2023 года. В ней приняли участие начальник Управления образования Администрации города Сухум Астанда Таркил, представители университета во главе с ответственным секретарем приемной комиссии АГУ Ингой Ардзинба.

Члены приемной комиссии ознакомили учащихся с информацией о наборе на 2023/2024 учебный год в университет, рассказали о факультетах, направлениях подготовки, особенностях приема документов, наличии бюджетных мест.

Они проинформировали ребят о том, что и в этом году университетом будет проведена олимпиада «Путь к вершине», в которой могут принять участие все выпускники 2023 года.

В конце встречи члены приемной комиссии ответили на вопросы учащихся и провели отдельные консультации.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 04 апреля 2023 19:49

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