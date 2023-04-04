МИНИСТР ВД ВРУЧИЛ ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА «МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Сухум. 4 апреля 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба вручил призы победителям конкурса «Мы против наркотиков». Соревнования проходили среди учащихся средних школ Гулрыпшского и Галского районов, городов Очамчыра и Ткуарчал. Конкурсы организованы в целях формирования правовых знаний и культурных ценностей у школьников, направленных на негативное отношение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, профилактику употребления алкоголя и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.

«Наркотики – одна из важнейших проблем не только всего общества, но, в большей степени, подростковой и молодёжной среды», – подчеркнул в беседе с школьниками министр Вальтер Бутба.

В МВД было представлено 50 сочинений различного жанра: сочинения, сочинения-рассуждения, очерки, рассказы, эссе. Это размышления девочек и мальчиков по этой очень важной проблеме.

На награждении присутствовало все руководство МВД. Правоохранители подчеркнули важность участия молодых людей в данном конкурсе, отметив, что гражданская позиция человека формируется уже со школьной скамьи.

Первое место за эссе присуждено Баграту Какубава-Садченко, второе – Закану Закарая, третье место по итогам конкурса отдали Георгию Заракуа.

В конкурсе «Мы против наркотиков» в номинации «Рисунки», проводимом в рамках профилактической работы по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением, были отмечены грамотами Инна Кутелия, Патимат Абдурашидова, Русудан Мархулия.

Всем школьникам также раздали памятные подарки от постоянного партнера МВД мобильного оператора Абхазии А-мобайл.

После торжественной части мероприятия учащихся ознакомили с историей органов внутренних дел Абхазии, заслугами и достижениями руководства и сотрудников ведомства, героических подвигах милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей и во время Отечественной война Народа Абхазии, а так же основными направлениями деятельности милиции и показали реальную работу некоторых очень важных подразделений.

Помощник министра внутренних дел Батал Агрба провел школьников в основной информационный узел МВД – дежурную часть.

Им рассказали, что здесь ведется мониторинг всего ведомства и режимных объектов, удаленный просмотр камер видеонаблюдения общественных мест, а также транспортных потоков и всех постов ДПС Госавтоинспекции.

Сюда, в дежурную часть поступает информация о всех происшествиях в республике, формируются оперативные сообщения, регулируется работа патрульных экипажей, которые круглосуточно следят за порядком в городах и районах Абхазии.

После знакомства с работой дежурной части, учащиеся посетили экспертно-криминалистический центр министерства внутренних дел.

Ребятам сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД рассказали о специфике баллистических экспертиз.

Так же ребятам продемонстрировали спецсредства защиты и основные принципы их состава и комплектации.

После демонстрации работы комплекса для отстрела нарезного огнестрельного оружия школьники осмотрели экспериментальный материал и ознакомились с процедурой электронного ввод данных в унифицированную пуле-гильзотеку, принципам сканирования и анализа.

Юношам особо интересна была коллекция боеприпасов, собранная в результате практической работы криминалистов. Специалисты ЭКС продемонстрировали основные виды патрон, а так же взрывные устройства и их комплектующие, обратив особое внимание на технику безопасности обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Химик-эксперт криминалистического центра МВД продемонстрировала базовые методики химических экспертиз, определяющих наличие определенных веществ в исследуемом биоматериале, в частности запрещенных наркотических средств и психотропных веществ. А так же рассказала школьникам о специфике работы современного электронного оборудования и компьютерной обработке результатов проводимых экспертиз.

Сотрудники милиции хорошо выполняют свои служебные обязанности, но умеют не только задерживать преступников и наводить правопорядок. Залог хорошей физической подготовки и здоровья – это спорт. Спортивные достижения сборных команд ведомства и сотрудников милиции представлены на почетной стене в фойе центрального аппарата МВД.

Взаимодействие с подрастающим поколением – добрая традиция в министерстве внутренних дел, и подобные мероприятия будут проводится на постоянной основе.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.