РОБЕРТ КИУТ: «СГБ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ АНАЛИЗИРУЕТ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ГРУЗИИ

Сухум. 4 апреля 2023. Абхазия-Информ. В связи с заявлением главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что Запад убеждает Тбилиси в том, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией, Медиа-клуб «Апсны-иахьа» обратился за комментарием в Службу государственной безопасности.

Как отметил председатель СГБ Роберт Киут, проводимая властями США, Великобритании и рядом стран Европы политика направлена на дестабилизацию ситуации в закавказском регионе и на вовлечение Грузии в военный конфликт с суверенными и независимыми государствами Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, открыв так называемый «второй фронт» с Россией.

«Анализ поступающей информации позволяет отметить, что нынешнее руководство Грузии, несмотря на колоссальное давление на них, трезво оценивает ситуацию и не поддается на провокации по открытию «второго фронта» с Россией. В этой связи, СГБ Абхазии на постоянной основе осуществляет получение, обработку и анализ упреждающей информации, находится в тесном контакте с коллегами из Российской Федерации, а также проводит мероприятия по совершенствованию уровня боевой и технической оснащенности своих сотрудников», – подчеркнул Роберт Киут.