 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ: «СГБ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ АНАЛИЗИРУЕТ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ГРУЗИИ

Новости Вторник, 04 апреля 2023 20:18
Оцените материал
(0 голосов)
РОБЕРТ КИУТ: «СГБ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ АНАЛИЗИРУЕТ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ГРУЗИИ

Сухум. 4 апреля 2023. Абхазия-Информ. В связи с заявлением главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что Запад убеждает Тбилиси в том, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией, Медиа-клуб «Апсны-иахьа» обратился за комментарием в Службу государственной безопасности.

Как отметил председатель СГБ Роберт Киут, проводимая властями США, Великобритании и рядом стран Европы политика направлена на дестабилизацию ситуации в закавказском регионе и на вовлечение Грузии в военный конфликт с суверенными и независимыми государствами Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, открыв так называемый «второй фронт» с Россией.

«Анализ поступающей информации позволяет отметить, что нынешнее руководство Грузии, несмотря на колоссальное давление на них, трезво оценивает ситуацию и не поддается на провокации по открытию «второго фронта» с Россией. В этой связи, СГБ Абхазии на постоянной основе осуществляет получение, обработку и анализ упреждающей информации, находится в тесном контакте с коллегами из Российской Федерации, а также проводит мероприятия по совершенствованию уровня боевой и технической оснащенности своих сотрудников», – подчеркнул Роберт Киут.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 04 апреля 2023 20:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНИСТР ВД ВРУЧИЛ ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА «МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» В ГУДАУТСКОМ РОВД РАССЛЕДУЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ КРАЖИ СТАБИЛИЗАТОРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.