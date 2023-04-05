ПЛАНА ПО НАЛОГАМ ЗА МАРТ ВЫПОЛНЕН НА 119%

Сухум. 5 апреля 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам поступление налоговых платежей в бюджет за март месяц 2023 года составили – 263,3 млн руб. при плане – 221,0 млн руб. Выполнение плана за март 2023 г. – 119%.

За три месяца 2023 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 861,9 млн руб. при плане 654,9 млн руб. Выполнение составило 132%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 207,1 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 127%, что в суммарном выражении – 182,3 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за 3 месяца 2023 года составили:



По г.Сухум – при плане 395,8 млн руб. поступило 449,9 млн руб. выполнение 114%.



По Гагрскому району – при плане 109,9 млн руб. поступило 236,8 млн руб. выполнение 215%.



По Гудаутскому району – при плане 39,9 млн руб. поступило 57,9 млн руб. выполнение 145%.



По Сухумскому району – при плане 30,3 млн руб. поступило 42,7 млн руб. выполнение 141%.



По Гулрыпшскому району – при плане 21,5 млн руб. поступило 28,1 млн руб. выполнение 130%.



По Очамчырскому району – при плане 39,9 млн руб. поступило 20,8 млн руб. выполнение 52%.



По Ткуарчалскому району – при плане 7,3 млн руб. поступило 8,1 млн руб. выполнение 110%.



По Галскому району – при плане 10,3 млн руб. поступило 17,7 млн руб. выполнение 173%.

Об этом сообщает сайт МНС.





