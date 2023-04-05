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Абхазия Информ

ПЛАНА ПО НАЛОГАМ ЗА МАРТ ВЫПОЛНЕН НА 119%

Новости Среда, 05 апреля 2023 14:25
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ПЛАНА ПО НАЛОГАМ ЗА МАРТ ВЫПОЛНЕН НА 119%

Сухум. 5 апреля 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам поступление налоговых платежей в бюджет за март месяц 2023 года составили – 263,3 млн руб. при плане – 221,0 млн руб. Выполнение плана за март 2023 г. – 119%.

За три месяца 2023 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 861,9 млн руб. при плане 654,9 млн руб. Выполнение составило 132%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 207,1 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 127%, что в суммарном выражении – 182,3 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за 3 месяца 2023 года составили:

По г.Сухум – при плане 395,8 млн руб. поступило 449,9 млн руб. выполнение 114%.

По Гагрскому району – при плане 109,9 млн руб. поступило 236,8 млн руб. выполнение 215%.

По Гудаутскому району – при плане 39,9 млн руб. поступило 57,9 млн руб. выполнение 145%.

По Сухумскому району – при плане 30,3 млн руб. поступило 42,7 млн руб. выполнение 141%.

По Гулрыпшскому району – при плане 21,5 млн руб. поступило 28,1 млн руб. выполнение 130%.

По Очамчырскому району – при плане 39,9 млн руб. поступило 20,8 млн руб. выполнение 52%.

По Ткуарчалскому району – при плане 7,3 млн руб. поступило 8,1 млн руб. выполнение 110%.

По Галскому району – при плане 10,3 млн руб. поступило 17,7 млн руб. выполнение 173%.

Об этом сообщает сайт МНС.



Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 05 апреля 2023 14:28

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