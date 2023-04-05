ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА АБХАЗИИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Об итогах внешнеэкономической деятельности таможенного комитета за отчетный период проинформировал первый заместитель председателя ГТК Алиас Лабахуа.

Сухум. 5 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете Абхазии прошла встреча с представителями средств массовой информации, на которой были подведены итоги внешнеэкономической и правоохранительной деятельности комитета за первый квартал 2023 года.

По его словам товарооборот Абхазии за отчетный период составил 9 млрд 400,7 рублей. По сравнению с прошлым годом он вырос на 1 517,5 млрд рублей.

Импортные поставки осуществлены на сумму 7 млрд 456,2 млн рублей, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 1 млрд 380,1 млн рублей или на 23%.

Объем экспорта составил 1 млрд 944,5 млн рублей, что в сравнении с показателями 2022 года больше на 137,4 млн рублей или на 7,6%.

По итогам первого квартала 2023 года таможенные органы Абхазии начислили в бюджет республики 608,8 млн рублей, при плане в размере 570,3 млн рублей, что на 37,7 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года. План первого квартала 2023 года выполнен на 107%.

Основным видом таможенных платежей является НДС доля которой составляет – 60%, таможенная пошлина на импортируемые и экспортируемые товары – 18% от всех таможенных платежей, таможенный сбор – 16% и акцизный налог – 6%.

В денежном эквиваленте таможенная пошлина составляет 111,5 млн рублей, таможенный сбор – 99,4 млн рублей, акцизный налог – 39,8 млн рублей, акцизные марки – 3,8 млн рублей, НДС – 353,4 млн рублей, прочие – 0,9 млн рублей.Об итогах по линии правоохранительной деятельности за первый квартал проинформировал заместитель председателя ГТК Зураб Ашуба.

Он сообщал, что за отчетный период таможенными органами Абхазии было выявлено 62 административных правонарушения. Совместно с подразделениями министерства внутренних дел реализовано 5 мероприятий по выявлению особо опасного вида контрабанды в ходе которых в момент перемещения на таможенную территорию Республики Абхазия через т/п «Псоу» были обнаружены и изъяты наркотическое средство «метадон» общей массой – 6,019 г, «героин» – 0,617 г, психотропное вещество «прегабалин» – 59,7 г, «лирика» – 42 капсул, «нейратин» – 17 пластин, «гапапентин канон» – 12 пластин.

А также должностными лицами таможенного комитета было задержано и изъято 223 440 единиц табачных изделий, 105 единиц электронных сигарет, 285 пачек табака для кальяна, 209 бутылок алкогольной продукции и газированных напитков, 198 единиц косметической продукции, 7 аппаратов для майнинга, 2 516 единиц свежесрезанных и искусственных цветов, 259,9 кг цветного металла и 210 кг ореха в скорлупе.

В виде штрафов и иных видов взысканий за нарушения таможенных правил в республиканский бюджет внесено 468 574 рублей.