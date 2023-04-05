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Абхазия Информ

АЛАН ГАГЛОЕВ: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ И АБХАЗИЕЙ ИМЕЮТ ГЛУБОКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ

Новости Среда, 05 апреля 2023 17:48
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АЛАН ГАГЛОЕВ: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ И АБХАЗИЕЙ ИМЕЮТ ГЛУБОКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ

Сухум. 5 апреля 2023. Абхазия-Информ. Президент Алан Гаглоев принял абхазскую делегацию во главе с министром культуры Дауром Кове. В ходе беседы глава государства подчеркнул, что югоосетинский народ придает большое значение проведению Дней культуры Республики Абхазия в Республике Южная Осетия.

«Отношения между Южной Осетией и Абхазией имеют глубокие исторические корни. Взаимодействие в области культуры – очень важное направление, и мы будем укреплять эти отношения. Я уверен, что Ваш приезд, безусловно, останется знаковым событием в культурной жизни нашего государства», – сказал он.

Кроме того, Алан Гаглоев отметил, что Южная Осетия и Абхазия связаны одной судьбой, что народ Южной Осетии помнит и ценит братскую помощь, оказанную в трудные для республики годы.

«Нашим народам пришлось пройти через многое. В Отечественной войне народа Абхазии участвовали и представители осетинского народа, многие из них удостоены высоких наград. Мы достойно выстояли все испытания и добились признания наших республик. Благодаря нашему стратегическому партнеру – Российской Федерации – мы развиваемся дальше во всех направлениях», – сказал президент.

В свою очередь, Даур Кове передал пожелания благополучия и процветания народу Южной Осетии от имени президента Аслана Бжания, а также подчеркнул важность проведения культурных мероприятий.

«Культура является мощной объединяющей силой, она способна сближать людей, невзирая на расстояния и обстоятельства. Этому способствуют такие мероприятия, как Дни абхазской культуры в Южной Осетии. Нам очень приятно, что нам представилась возможность показать югоосетинскому зрителю свою культуру», – сказал он.

Даур Кове поблагодарил руководство Южной Осетии за вклад в развитие культурного сотрудничества между двумя братскими республиками, а также выразил слова благодарности министру культуры Южной Осетии Раде Дзагоевой, при участии которой стало возможным организовать Дни культуры Абхазии в Южной Осетии.

«Уверен, что более тесное знакомство с искусством абхазского народа послужит мостом для дальнейшего развития культурных отношений между нашими республиками», – сказал он.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.


Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 05 апреля 2023 17:55

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