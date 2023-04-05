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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Среда, 05 апреля 2023 17:58
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ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 5 апреля 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочие совещания в трёх медучреждениях, Гагрской и Гудаутской ЦРБ а также в Пицундской больнице. Совещание в Гагрской ЦРБ прошло с участием заместителя главы Администрации Гагрского района Ханы Гунба.

Главврач Индира Арсалия отметила, что как и всегда, во время курортного сезона больница испытывает большие нагрузки.

«Это касается всех отделений, а также лаборатории. Например в прошлом году к педиатрам обращалось до 100-150 человек в сутки», – сказала она.

По словам Арсалия, в плане оснащения медицинским оборудованием, машинами скорой помощи и медикаментами, медучреждение практически не испытывает проблем.

Трудности есть с персоналом, например существует острая нехватка педиатров и реаниматологов. Руководство больницы решает проблему кадров: совсем недавно взяли на работу двух хирургов.

Хана Гунба отметила, что и Администрация района готова оказывать посильную помощь для привлечения медиков в больницу. Например, администрация может обеспечить медиков жильём на время работы в медучреждении.

В Гагрской ЦРБ после капитального ремонта начал функционировать травмпункт.

В Пицундской больнице главврач Савелий Серетиди сообщил, что медучреждение готовится к курортному сезону, рентген кабинет работает, машины скорой помощи исправны, в экстренных случаях налажена маршрутизация с Гагрской ЦРБ.

В Гудаутской ЦРБ главврач Хаджарат Шамба проинформировал, что наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в ковидном отделении на стационарном лечении находятся 4 пациента.

Больница также испытывает проблемы с кадрами, в срочном порядке медучреждению нужен терапевт.

Эдуард Бутба дал поручение главному терапевту Абхазии Анжеле Арчелия командировать в Гудаутский госпиталь терапевтов из других медучреждении, для того, чтобы закрыть эту проблему.

Министр также проверил и работу компьютерного томографа, он работает в штатном режиме, в день проводится от 10 до 15 исследований как амбулаторных, так и стационарных пациентов.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 05 апреля 2023 18:09

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