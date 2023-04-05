ОНЛАЙН ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ И НИКАРАГУА

Сухум. 5 апреля 2023. Абхазия-Информ. Состоялась онлайн встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба с министром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Монкада Колиндресом. Во встрече приняли участие специальный представитель президента Республики Никарагуа по вопросам инвестиций, коммерции и международного сотрудничества Лауреано Ортега, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария.

В рамках встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущим вопросам двусторонней повестки.

Министры отметили последовательное упрочение абхазо-никарагуанских отношений, выстраиваемых в духе стратегического партнерства, на основе взаимного доверия и уважения.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии политического диалога и наращивании многоплановых связей в торгово-экономической сфере и создании торгового дома.

Кроме того, подчеркнута важность укрепления связей молодых лидеров двух стран.

В ходе встречи Инал Ардзинба передал слова приветствия от президента Абхазии Аслана Бжания президенту Республики Никарагуа команданте Даниэлю Ортего и пригласил Дениса Монкада посетить Абхазию с визитом для участия в форуме GlobalAbkhazia, запланированном на 17 мая 2023 года и приуроченном к 30-летию со дня учреждения Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

В свою очередь Денис Монкада передал слова приветствия президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги руководству Республики Абхазия.

Министр высоко оценил уровень двустороннего взаимодействия и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества.

Кроме того, глава МИД Никарагуа принял приглашение Инала Ардзинба посетить Республику Абхазия с визитом.

Встреча прошла в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере.