В ШВЕЙЦАРИИ ПРОШЕЛ 57-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 5 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Женеве состоялся 57-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

Абхазскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба. В состав делегации также вошли начальник Консульского департамента МИД Лаша Авидзба, начальник департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия и заместитель председателя СГБ Заал Хварцкия.

В ходе очередного раунда абхазская сторона сосредоточила особое внимание на необходимости согласования и дальнейшего подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. В результате состоявшейся дискуссии грузинская сторона вновь отказалась от каких-либо обсуждений по этому ключевому вопросу повестки дня. Данный вопрос остается открытым и его обсуждение было предложено перенести на следующий раунд.

Участники встречи обсудили и другие вопросы, связанные с безопасностью на местах. Было отмечено, что ситуация в регионе сохраняет признаки стабильности и характеризуется как спокойная.

Практически все участники встречи подтвердили необходимость возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал, как одного из важных форматов работы Женевских дискуссий. Абхазская сторона в очередной раз подтвердила свою приверженность возобновлению работы данного механизма. К сожалению, предложения абхазской делегации, направленные на разблокирование формата МПРИ, не получили поддержки со стороны грузинских участников.

В ходе встречи абхазская делегация выразила свою серьезную озабоченность в связи с последними внутриполитическими событиями в Грузии, которые начали приобретать внешнеполитический контекст. Было подчёркнуто, что призывы представителей грузинской оппозиции, относительно возможности открытия так называемого второго фронта, могут привести к непредсказуемым последствиям и спровоцировать новую эскалацию напряженности в регионе.

В рамках работы второй рабочей группы прошло обсуждение ряда гуманитарных вопросов. В частности, абхазская сторона в очередной раз поставила вопрос о возможности использования абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения по миру. Также обсуждались проблемы, связанные с доступом к образованию, медицинскому обеспечению и ряд других актуальных проблем.

Проведение следующего 58-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на июль 2023 года.