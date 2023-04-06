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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ЮБИЛЕЕМ

Новости Четверг, 06 апреля 2023 14:10
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с юбилеем. В поздравлении говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич,

Примите искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия.

В России Вас знают как последовательного сторонника упрочения отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими странами.

Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы – на благо дружественных народов России и Абхазии.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности».

Главу государства также поздравили: председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, посол Российской Федерации в республики Абхазия Михаил Шургалин, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициния.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 06 апреля 2023 14:13

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