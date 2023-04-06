ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с юбилеем. В поздравлении говорится:

В России Вас знают как последовательного сторонника упрочения отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими странами.

Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы – на благо дружественных народов России и Абхазии.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности».

Главу государства также поздравили: председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, посол Российской Федерации в республики Абхазия Михаил Шургалин, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициния.