ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ЮБИЛЕЕМ
Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с юбилеем. В поздравлении говорится:
«Уважаемый Аслан Георгиевич,
Примите искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия.
В России Вас знают как последовательного сторонника упрочения отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими странами.
Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы – на благо дружественных народов России и Абхазии.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности».
Главу государства также поздравили: председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, посол Российской Федерации в республики Абхазия Михаил Шургалин, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициния.
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