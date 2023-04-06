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Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ

Новости Четверг, 06 апреля 2023 14:13
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ

Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. Делегация МВД Абхазии во главе с министром внутренних дел Вальтером Бутба приняла участие в межведомственном заседании двустороннего Комитета органов внутренних дел приграничных регионов в г. Сочи. В мероприятии также участвовали представители Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, МВД по Карачаево-Черкесской республике, Отдела МВД России по федеральной территории «Сириус».

Стороны обсудили вопросы, касающиеся противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предупреждения преступлений и правонарушений на приграничных территориях, а также организацию совместных мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде.

После торжественной встречи руководители ведомств посетили «Завокзальный мемориальный комплекс» и возложили цветы сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 06 апреля 2023 14:24

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