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Абхазия Информ

КОМАНДА ПО ФУТБОЛУ РДЮСШ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА «ЛИГА ЮНЫХ ЧЕМПИОНОВ» В СОЧИ

Новости Четверг, 06 апреля 2023 14:25
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Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. Команда по футболу Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр стала победителем детско-юношеской турнира «Лига юных чемпионов», который проходил с 31 марта по 6 апреля в городе Сочи.  

Абхазская команда провела шесть матчей и во всех одержала победы.

Лучшим защитником турнира был признан Сулхан Барциц, бомбардиром Денис Сагария, лучшим игроком турнира признан Роман Кубышкин, тренером Мераб Квеквескири. 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 06 апреля 2023 14:27

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