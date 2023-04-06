КОМАНДА ПО ФУТБОЛУ РДЮСШ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА «ЛИГА ЮНЫХ ЧЕМПИОНОВ» В СОЧИ

оманда по футболу Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр стала победителем детско-юношеской турнира «Лига юных чемпионов», который проходил с 31 марта по 6 апреля в городе Сочи.

Абхазская команда провела шесть матчей и во всех одержала победы.



Лучшим защитником турнира был признан Сулхан Барциц, бомбардиром – Денис Сагария, лучшим игроком турнира признан Роман Кубышкин, тренером – Мераб Квеквескири.