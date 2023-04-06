НА СЕМИНАР – В СОЧИ

Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. С отрудники Государственного таможенного комитета Абхазии приняли участье в семинаре по ознакомлению с информационно-программными средствами единой автоматизированной системы таможенных органов России в Сочи. Семинар проходил в рамках реализации пункта 40 Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазией и Российской Федерацией.

