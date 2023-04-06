НА СЕМИНАР – В СОЧИ

Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии приняли участье в семинаре по ознакомлению с информационно-программными средствами единой автоматизированной системы таможенных органов России в Сочи. Семинар проходил в рамках реализации пункта 40 Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазией и Российской Федерацией.
В рамках проведенного семинара должностным лицам Государственного таможенного комитета Абхазии был проведен обзор функционирования пункта пропуска, рабочего места, а также обзор функциональных возможностей и демонстрации функционирования информационно-справочной системы, применяемой таможенными органами России.
Также должностным лицам таможенного комитета Абхазии была предоставлена возможность посещения служебных помещений таможенного поста МАПП Адлер, в целях ознакомления с работой российских коллег с программным продуктом на пункте пропуска.
В рабочей встрече также принимали участие разработчики программных средств, применяемых в таможенных органов России, с которыми в ходе встречи участники абхазской делегации обсудили вопросы возможности применения данных программных средств таможенными органами Республики Абхазия.