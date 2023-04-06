ФАО ООН ПРОВЕЛА ЛЕКЦИЮ ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО ООН) в рамках проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» провела лекцию студентам агроинженерного факультета на тему «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов» в АГУ. В мероприятии приняли участие более тридцати студентов.

Эта тема является дополнением к основному курсу на данном факультете и специалисты проектного офиса ФАО ООН в Сухуме подготовили полезный материал, который касался программы обязательных предварительных мероприятий, системы ХАССП и ее принципов, выявления рисков и мониторинга.

«ФАО всячески поддерживает получение новых знаний в рамках сельского хозяйства. Основная цель данного мероприятия – рассказать студентам о существовании определенного ряда требований, которым должно соответствовать пищевое предприятие, чтобы гарантировать, что произведенные продукты являются безопасными и высокого качества. Это обязательная лекция перед тем, как мы перейдем к практическим занятиям по сыроварению», – рассказал глава проектного офиса ФАО в Сухуме Владимир Кокарев.

Студенты были активно вовлечены в процесс получения новой для них информации и задавали различные вопросы по безопасности продукции.

Проект «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» осуществляется совместно со структурой «ООН-Женщины» Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC).