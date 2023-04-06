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Абхазия Информ

НА ГАСТРОЛИ - В МОСКВУ!

Новости Четверг, 06 апреля 2023 15:13
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НА ГАСТРОЛИ - В МОСКВУ!

Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. С 7 по 10 апреля в Москве состоятся большие гастроли Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера. На сценах «Et Сetera» и Tеатрального центра «На Страстном» театр покажет шесть спектаклей по произведениям мировой и абхазской литературы.

Гастроли, ставшие традиционными, на этот раз продемонстрируют все краски репертуарной палитры театра – русский театр драмы им. Ф.А. Искандера привезет в столицу России свои лучшие спектакли. Это и постановки по абхазской литературе, и шедевры мировой драматургии, и уникальные сочинения, в которых проявляются дух и кредо «искандеровцев».

Откроет гастроли премьерный спектакль «Софичка» – «рассказ о любви, верности и

прощении» по мотивам повести Фазиля Искандера. Постановка Елены Одинцовой рассказывает историю деревенской девушки, в жизнь которой врывается большая любовь. Через призму жизни главной героини Фазиль Искандер ведет разговор о главных человеческих ценностях: нравственности, смысле жизни, любви, верности и

прощении. Спектакль покажут 7 апреля в Театральном центре «На Страстном».

Уже на следующий день гастроли продолжит спектакль Марии Романовой «Радость вопреки всему», в основе которого – поэтические и прозаические тексты Федерико Гарсиа Лорки. Молодые актёры театра Искандера вместе со зрителями отправятся в

путешествие во Вселенную Лорки, сотканную из поэзии, прозаических текстов, интервью и размышлений, и главное – уникальной личности автора.

Вечером будет показана недавняя премьера театра – постановка Ирины Дрёмовой «Красавец мужчина» по произведению Островского. Заразительную комедию о красавце Аполлоне Окоёмове, использующем всё своё обаяние при общении с женщинами, покажут 8 апреля в Театральном центре «На Страстном».

9 апреля столичные зрители снова смогут увидеть два спектакля театра: постановку Антона Корнилова «Рассказ мула старого Хабуга», являющуюся увлекательным юмористическим путешествием по истории Абхазии XX века, а также работу Джамбула Жордания «Последний из ушедших» по одноименному роману классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. Зрители смогут узнать трагическую историю убыхов – народа, который издавна жил на побережье Западного Кавказа.

Завершатся гастроли 10 апреля на сцене Московского театра «Et Cetera» постановкой Артёма Устинова «Солярис», наполненной невероятной визуальной красотой, а также напряжением настоящего триллера.    

Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера – единственный русскоязычный театр в Абхазии. Основан в 1981 году. С 2016 года театр вступил в новый этап своего развития и сегодня является лидером театрального процесса в Абхазии.

Выпуская до десяти премьер в год, сотрудничая с лучшими российскими режиссерами и театральными специалистами, театр не только коренным образом улучшил качество спектаклей, но и добился многократного повышения посещаемости.

Театр много и успешно гастролирует. Участвует в программе Министерства культуры России «Большие гастроли», приглашается на престижные международные фестивали.

В сегодняшнем репертуаре театра 25 спектаклей по русской, абхазской и зарубежной классике, произведениям античных авторов и современным пьесам.

Официальный сайт театра: https://rusdram.org/

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 06 апреля 2023 15:23

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