ПОД КАЛИНИНГРАДОМ НАШЛИ ОБЛОМКИ СБИТОГО В 1945 ГОДУ САМОЛЕТА ИЛ-2

Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. КАЛИНИНГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Фрагменты советского боевого самолета Ил-2, упавшего в конце января 1945 года, обнаружены под Калининградом. Благодаря найденной на месте падения штурмовика награде удалось установить имена членов экипажа, сообщил ТАСС в четверг председатель Совета региональной общественной организации поисковиков «Совесть» Руслан Хисамов.

«Фрагменты советского Ил-2 обнаружены поисковиками в лесном массиве между поселком Ульяновка (бывший Кляйн Хоппенбрух) и городом Ладушкин (бывший Людвигсорт). В ходе поисковой работы и изучения архивных данных удалось установить обстоятельства гибели летчиков. Судя по пробоинам на элементах брони и обшивки, состоянию обломков и останков, самолет был подбит малой зенитной артиллерией противника, загорелся в воздухе и рухнул на вражеские позиции, части самолета разлетелись в радиусе до 100 м», – рассказал он.

Вместе с останками пилота был найден орден Красной Звезды. По его заводскому номеру установлен экипаж самолета, в который входили летчик лейтенант Петр Неумоин 1923 года рождения, уроженец станицы Наурской бывшего Орджоникидзевского края, которая сейчас находится в составе Чечни, воздушный стрелок-радист старший сержант Сумбат Качканьян 1922 года рождения, уроженец Гагрского района Абхазии. До сих пор этот экипаж числился пропавшим без вести, отметил Хисамов.

Согласно архивным данным, 29 января 1945 года группа из 16 самолетов Ил-2 999-го штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии вылетела поддерживать наступление наземных войск, которые накануне в ходе ожесточенных боев подошли к Кенигсбергу (в настоящее время – Калининград) и завершали его окружение. Перед летчиками стояла задача поддержать наступление пехоты, нанести бомбоштурмовые удары по скоплениям вражеской техники и живой силе в юго-западной и центральной частях города. Самолет Неумоина тогда не вернулся с задания.

Поиском родственников погибших летчиков занимается помощник поисковой организации «Совесть» Геннадий Полубедов из Пятигорска. В Сочи и в Абхазии ему удалось связаться с племянниками старшего сержанта Качканьяна, фамилия которого при рождении была Кочконян. Родственники пожелали захоронить останки героя на его малой родине рядом с родителями. Поиск родных лейтенанта Неумоина из станицы Наурской Чеченской Республики продолжается.

«Примечательно, что в преддверии 78-й годовщины взятия советскими войсками города-крепости Кенигсберга, которая отмечается 9 апреля, еще два летчика наконец-то вернулись из своего последнего боевого задания», – заметил Хисамов.