В СОЧИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. В г. Сочи прошло заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Накануне в город-курорт для проведения рабочего совещания прибыли представители МВД Республики Абхазия, ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, МВД по Карачаево-Черкесской республике и Отдела МВД России по федеральной территории «Сириус».