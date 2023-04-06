В СОЧИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. В г. Сочи прошло заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Накануне в город-курорт для проведения рабочего совещания прибыли представители МВД Республики Абхазия, ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, МВД по Карачаево-Черкесской республике и Отдела МВД России по федеральной территории «Сириус».
Руководители делегаций обсудили вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, пресечению противоправной деятельности лиц, занимающих криминальный статус в преступной иерархии, а также организации совместных мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде.
Открыл заседание начальник Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.
Министр внутренних Абхазии генерал-майор милиции Вальтер Бутба, обращаясь с приветственным словом к участникам встречи отметил, что Республика Абхазия придает большое значение всестороннему взаимодействию с Российской Федерацией, а совместная работа правоохранительных ведомств двух государств, основанная на давней дружбе и взаимном доверии, приносит реальный профилактический эффект.
«Согласно исполнению предыдущих протоколов рабочих встреч МВД Республики Абхазия, Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю и МВД по Карачаево-Черкесской Республике, налажен информационный обмен по важным пунктам деятельности в сфере предупреждения преступности и борьбы с ней», – сказал Вальтер Бутба.
По итогам встречи лидеры делегаций подписали ряд важных документов о сотрудничестве, договорились об обмене информацией, опытом и результатами научно-исследовательской работы, определили приоритетные направления взаимодействия и подтвердили готовность к продолжению диалога.
Заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов прошло в рамках Соглашения между Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов от 24 декабря 2010 года.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.