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Абхазия Информ

СФОРМИРОВАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ КОМИССИИ И СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Новости Четверг, 06 апреля 2023 20:05
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СФОРМИРОВАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ КОМИССИИ И СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Общественной  палате  состоялось пленарное заседание, на котором были  сформированы и утверждены Комиссии и  Совет Общественной палаты. 

Комиссии Общественной палаты:  

1. Комиссия  по государственному строительству, местному самоуправлению и  организации  общественного диалога. 

2. Комиссия по обороне, национальной безопасности и противодействию коррупции.  

3. Комиссия по развитию государственного языка, образования, науки, культуры   и  сохранению духовного наследия.

4. Комиссия по работе с ветеранскими  и добровольческими организациями 

5. Комиссия по информационной политике и свободе слова. 

6. Комиссия по экономическому развитию и поддержке предпринимательства.

7. Комиссия по внешним связям, репатриации и  демографии.

8. Комиссия по здравоохранению, спорту  и делам молодежи.

9. Комиссия по вопросам экологии и природопользования.

10. Комиссия по интеграции  жителей Галского района  в единое социальное пространство Республики Абхазия.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 06 апреля 2023 20:10

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