СФОРМИРОВАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ КОМИССИИ И СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Сухум. 6 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Общественной палате состоялось пленарное заседание, на котором были сформированы и утверждены Комиссии и Совет Общественной палаты.
Комиссии Общественной палаты:
1. Комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и организации общественного диалога.
2. Комиссия по обороне, национальной безопасности и противодействию коррупции.
3. Комиссия по развитию государственного языка, образования, науки, культуры и сохранению духовного наследия.
4. Комиссия по работе с ветеранскими и добровольческими организациями
5. Комиссия по информационной политике и свободе слова.
6. Комиссия по экономическому развитию и поддержке предпринимательства.
7. Комиссия по внешним связям, репатриации и демографии.
8. Комиссия по здравоохранению, спорту и делам молодежи.
9. Комиссия по вопросам экологии и природопользования.
10. Комиссия по интеграции жителей Галского района в единое социальное пространство Республики Абхазия.
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