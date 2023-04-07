АНЖЕЛЕ КУЧУБЕРИЯ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
Новости Пятница, 07 апреля 2023 18:50
Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. «За заслуги в области журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия» Кучуберия Анжеле Юрьевне, собственному корреспонденту ИТАР-ТАСС по Республике Абхазия», – говорится в Указе главы государства, подписанном сегодня, 7 апреля.
ИА «Абхазия-Информ» от всей души поздравляет коллегу с присвоением такого звания.
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