ЗАДЕРЖАН С ПИСТОЛЕТОМ И НАРКОТИКАМИ

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст.223 и ч.1 ст. 217 УК РА вменяется жителю г. Гагра Гамисония Астамуру Нуриевичу 2000 г.р. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток, обвернутый изолентой с белым кристаллообразным веществом внутри, а именно наркотическим средством «Метадон» – свыше 4,5 грамм, что является особо крупным размером.