 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН С ПИСТОЛЕТОМ И НАРКОТИКАМИ

Новости Пятница, 07 апреля 2023 18:54
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАДЕРЖАН С ПИСТОЛЕТОМ И НАРКОТИКАМИ

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст.223 и ч.1 ст. 217 УК РА вменяется жителю г. Гагра Гамисония Астамуру Нуриевичу 2000 г.р. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток, обвернутый изолентой с белым кристаллообразным веществом внутри, а именно наркотическим средством «Метадон» – свыше 4,5 грамм, что является особо крупным размером.

Принадлежность данного вещества к наркотическому установлена экспертами ЭКЦ МВД РА.

Так же при личном досмотре был изъят пистолет системы «Макарова» с 7-ю патронами к нему калибра 9 мм.

Вышеуказанный пистолет является переделанным из охолощённого пистолета в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

Расследование проводит СГ Гудаутского РОВД. Оперативные мероприятия провели сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД. Гражданин Гамисония заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 07 апреля 2023 19:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АНЖЕЛЕ КУЧУБЕРИЯ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ» ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РАДЖАБА АНКВАБ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.