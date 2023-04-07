ЗАДЕРЖАН С ПИСТОЛЕТОМ И НАРКОТИКАМИ
Новости Пятница, 07 апреля 2023 18:54
Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст.223 и ч.1 ст. 217 УК РА вменяется жителю г. Гагра Гамисония Астамуру Нуриевичу 2000 г.р. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток, обвернутый изолентой с белым кристаллообразным веществом внутри, а именно наркотическим средством «Метадон» – свыше 4,5 грамм, что является особо крупным размером.
Принадлежность данного вещества к наркотическому установлена экспертами ЭКЦ МВД РА.
Так же при личном досмотре был изъят пистолет системы «Макарова» с 7-ю патронами к нему калибра 9 мм.
Вышеуказанный пистолет является переделанным из охолощённого пистолета в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.
Расследование проводит СГ Гудаутского РОВД. Оперативные мероприятия провели сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД. Гражданин Гамисония заключен под стражу.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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