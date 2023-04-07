ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РАДЖАБА АНКВАБ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

5 апреля 2023 года, примерно в 20:00, в селе Багрыпста Гагрского района, неустановленное следствием лицо, находясь во дворе домовладения №75/4, по месту проживания Анкваб Р.Ш., действуя умышленно и осознавая противоправность своих действий, направленных на причинение смерти другому человеку, произвело три прицельных выстрела из имевшегося при себе огнестрельного оружия неустановленного образца в Анкваб Р.Ш., после чего скрылось в неизвестном направлении. Анкваб Р.Ш. от полученных огнестрельных ранений скончался на месте.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лица совершившего данное преступление.