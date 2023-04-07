 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РАДЖАБА АНКВАБ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Пятница, 07 апреля 2023 19:03
Оцените материал
(0 голосов)
ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РАДЖАБА АНКВАБ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту убийства гражданина Республики Абхазия- Анкваб Раджаба Шотовича.

5 апреля 2023 года, примерно в 20:00, в селе Багрыпста Гагрского района, неустановленное следствием лицо, находясь во дворе домовладения №75/4,  по месту проживания Анкваб Р.Ш., действуя умышленно и осознавая противоправность своих действий, направленных на причинение смерти другому человеку, произвело три прицельных выстрела из имевшегося при себе огнестрельного оружия неустановленного образца в Анкваб Р.Ш., после чего скрылось в неизвестном направлении. Анкваб Р.Ш. от полученных огнестрельных ранений скончался на месте.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лица совершившего данное преступление.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 07 апреля 2023 19:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАДЕРЖАН С ПИСТОЛЕТОМ И НАРКОТИКАМИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.