ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РАДЖАБА АНКВАБ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту убийства гражданина Республики Абхазия- Анкваб Раджаба Шотовича.
5 апреля 2023 года, примерно в 20:00, в селе Багрыпста Гагрского района, неустановленное следствием лицо, находясь во дворе домовладения №75/4, по месту проживания Анкваб Р.Ш., действуя умышленно и осознавая противоправность своих действий, направленных на причинение смерти другому человеку, произвело три прицельных выстрела из имевшегося при себе огнестрельного оружия неустановленного образца в Анкваб Р.Ш., после чего скрылось в неизвестном направлении. Анкваб Р.Ш. от полученных огнестрельных ранений скончался на месте.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лица совершившего данное преступление.
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