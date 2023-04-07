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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ОСУДИЛ АКТ ВАНДАЛИЗМА НА ПОЛЯНЕ ЛЫХНАШТА

Новости Пятница, 07 апреля 2023 19:05
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АСЛАН БЖАНИЯ ОСУДИЛ АКТ ВАНДАЛИЗМА НА ПОЛЯНЕ ЛЫХНАШТА

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания осуждает безнравственный акт вандализма, осуществлённый на святом для каждого абхаза месте – поляне Лыхнашта, на котором в самые сложные моменты истории абхазского народа принимались судьбоносные решения. Многовековая липа являющаяся неофициальным символом историко-культурного наследия Абхазии, была распилена.

Глава государства поручил правоохранительным органам предпринять все необходимые меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

Сегодня Аслан Бжания посетил село Лыхны, где накануне ночью неизвестные совершили акт вандализма. Вместе с ним на место преступления прибыли представители высшего руководства страны: вице-президент Бадра Гумба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба и руководитель Администрации президента Джансух Нанба.

На месте происшествия работали руководители правоохранительных и силовых структур Абхазии: председатель СГБ Абхазии, министр внутренних дел, заместитель министра внутренних дел, начальник районной милиции. Они доложили главе государства о проводимых мероприятиях по установлению лиц, совершивших данное преступление.

Аслан Бжания охарактеризовал этот вопиющий факт как преступление, которое обязательно должно быть раскрыто.

Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава и директор Института экологии Роман Дбар рассказали главе государства о том, какие предпринимаются меры для спасения дерева.

Экологи рассказали о мерах, предпринятых для спасения дерева.

По словам Романа Дбар,  дерево внутри полностью пустое, там огромное дупло, сердцевина как таковая полностью отсутствует. Дерево держится только на внешней коре, которая  остаётся живой, а ее  подрезали по  кругу.  Чтобы укрепить ствол,  дупло зальют бетоном.

«Все знают, какое значение имеет это место – Лыхнашта. Произошло очень плохое событие, сравнимое с терактом. Это – провокация. Всё представители силовых структур здесь находятся, у них есть поручение разобраться с произошедшим актом вандализма и продолжить расследование. Мы услышали об этом вчера вечером. Сейчас делается все возможное, чтобы спасти дерево. Виновные должны понести наказание», – сказал президент.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 07 апреля 2023 19:24

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