АСЛАН БЖАНИЯ ОСУДИЛ АКТ ВАНДАЛИЗМА НА ПОЛЯНЕ ЛЫХНАШТА
Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания осуждает безнравственный акт вандализма, осуществлённый на святом для каждого абхаза месте – поляне Лыхнашта, на котором в самые сложные моменты истории абхазского народа принимались судьбоносные решения. Многовековая липа являющаяся неофициальным символом историко-культурного наследия Абхазии, была распилена.
Глава государства поручил правоохранительным органам предпринять все необходимые меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению.
Сегодня Аслан Бжания посетил село Лыхны, где накануне ночью неизвестные совершили акт вандализма. Вместе с ним на место преступления прибыли представители высшего руководства страны: вице-президент Бадра Гумба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба и руководитель Администрации президента Джансух Нанба.
На месте происшествия работали руководители правоохранительных и силовых структур Абхазии: председатель СГБ Абхазии, министр внутренних дел, заместитель министра внутренних дел, начальник районной милиции. Они доложили главе государства о проводимых мероприятиях по установлению лиц, совершивших данное преступление.
Аслан Бжания охарактеризовал этот вопиющий факт как преступление, которое обязательно должно быть раскрыто.
Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава и директор Института экологии Роман Дбар рассказали главе государства о том, какие предпринимаются меры для спасения дерева.
Экологи рассказали о мерах, предпринятых для спасения дерева.
По словам Романа Дбар, дерево внутри полностью пустое, там огромное дупло, сердцевина как таковая полностью отсутствует. Дерево держится только на внешней коре, которая остаётся живой, а ее подрезали по кругу. Чтобы укрепить ствол, дупло зальют бетоном.
«Все знают, какое значение имеет это место – Лыхнашта. Произошло очень плохое событие, сравнимое с терактом. Это – провокация. Всё представители силовых структур здесь находятся, у них есть поручение разобраться с произошедшим актом вандализма и продолжить расследование. Мы услышали об этом вчера вечером. Сейчас делается все возможное, чтобы спасти дерево. Виновные должны понести наказание», – сказал президент.
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