ДВОЕ ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА ПРИГОВОРЕНЫ К 15 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении граждан Республики Узбекистан – Парпиева Нурилло Муроджон-огли и Абдумухторова Шавкатбека Икромоджон-огли, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 (незаконное приобретение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере) Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Парпиев Н.М. и Абдумухторов Ш.И. обвинялись и признаны виновными в незаконном хранении, перевозке наркотического вещества «метадон» в особо крупном размере, массой 27,126 грамм, с целью последующего сбыта.

Согласно вводной и резолютивной частей обвинительного приговора Парпиев Н.М. и Абдумухторов Ш.И. приговорены к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей в доход государства.

В течение 15 рабочих дней со дня вручения полной версии приговора стороны вправе обжаловать приговор в вышестоящий суд.

Названные лица считаются невиновными до вступления обвинительного приговора в законную силу.