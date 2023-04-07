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Абхазия Информ

В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ЗАВЕРШИЛИСЬ ДНИ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 07 апреля 2023 19:24
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В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ЗАВЕРШИЛИСЬ ДНИ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Церемония закрытия двух дней гастролей в рамках Дней культуры прошла в Госдрамтеатре. Мероприятие посетило руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, посол России Марат Кулахметов, посол Абхазии Алан Елбакиев и другие официальные лица.

Концертная программа открылась выступлениями артистов абхазской эстрады – Хиблы Мукба, Анзора Адлейба, Джимми Шумения, Авто Конджария, Артура Лакрба.

Танцоры государственного ансамбля песни и танца Абхазии исполнили осетинский танец «Хонга».

В качестве комплимента, хор госансамбля «Симд» исполнил песню «Рица» на абхазском и осетинском языках.

Алан Гаглоев отметил, что Республики Абхазия и Южная Осетия связаны историческими узами.

«Мы вместе – в один день и год – получили справедливое признание государственной независимости со стороны нашего стратегического партнера – великой России. История нас обязывает быть вместе и завтрашний день и всегда», – подчеркнул Гаглоев.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил министра культуры Абхазии Даура Кове Орденом Почета. Награда вручена за большой личный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между народами Южной Осетии и Абхазии, а также плодотворное сотрудничество в области культуры во время церемонии закрытия Дней культуры Абхазии в Цхинвале.

Указом президента РЮО почетного звания «Заслуженный артист Республики Южная Осетия» были удостоены отдельные артисты Государственного молодежного театра Абхазии Аслан Еник и Фрида Лейба, Государственного ансамбля песни и танца Республики Абхазия Илона Зухба и Илларион Герхелия и артисты абхазской эстрады Хибла Мукба и Артур Лакрба.

Даур Кове поблагодарил руководство Южной Осетии и зрителей республики за теплый прием.

«Я счастлив, что дни культуры Республики Абхазии в Южной Осетии совпали с Указом президента о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Южная Осетия» нашим артистам», – подчеркнул он.

Министр культуры Рада Дзагоева сообщила, что 31 мая Южная Осетия с ответным визитом посетит Абхазию.

«В Сухуме свое творчество представят Госдрамтеатр имени Коста Хетагурова и Госансамбль «Симд» имени Бориса Галаева», – сказала министр.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 07 апреля 2023 19:44

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