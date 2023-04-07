Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Учащиеся Яштухских средних школ посетили Государственный музей Боевой Славы им. Владислава Ардзинба. Экскурсия прошла в рамках мероприятий посвященных празднованию 30-летия со дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и гражданско-патриотическому воспитанию.

В музее школьники ознакомились с историей Абхазии в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Экскурсоводы рассказали ребятам о героизме и мужестве бойцов абхазской армии, сражавшихся на фронте. Также старшеклассники изучили боевой путь защитников Отечества, ознакомились с вкладом в общую победу добровольческих отрядов и с другими важными экспозициями музея, после чего была беседа, где они смогли задать интересующие вопросы экскурсоводу.

«Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию. Мы узнали, как тяжело приходилось в годы войны нашим старшим и не хотим, чтобы такое повторилось в наше время. Надо быть готовыми ко всему», – поделились своими впечатлениями ребята.

Особую признательность за содействие в реализации данного мероприятия Администрация Сухумского района выражает директору музея Мзие Бейя. Была отмечена важность дальнейшего сотрудничества и популяризации музея в среде школьников, с целью патриотического воспитания молодежи.