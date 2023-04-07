В ГУДАУТЕ ПРОЙДУТ ИГРЫ ШЕСТОГО ТУРА ВТОРОГО КРУГА ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. 9 апреля в детско-юношеской спортивной школе города Гудаута пройдут игры шестого тура второго круга (13 тур) чемпионата Абхазии по баскетболу среди мужских команд сезона 2022/2023.

В 11:00 сыграют очамчырский «Гюэнос» и «Дранда», в 12:30 встретятся «Гагра» и «Крылья Абхазии» из Сухума, в 14:00 сыграют сухумский «Спартак» и команда АГУ, в 15:30 встретятся «Сухум» и «Гудаута».