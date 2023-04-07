АСТАНДА ТАРКИЛ: НИКАКОГО ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ШКОЛ НЕТ И НЕ БУДЕТ

«В последнее время в соцсетях мы видим, что родители обеспокоены по поводу того, что в общеобразовательных школах прошла процедура переименования школы и т. д. На самом деле, распоряжением главы Администрации Управление образования было ликвидировано и была создана новая структура – муниципальное учреждение Администрации города Сухум «Управление образования». В течение двух лет мы проводили поэтапную работу для того, чтобы выровнять ситуацию, чтобы в рамках закона работали наши общеобразовательные школы. Я возглавляла ликвидационную комиссию, обязанности начальника Управления исполняла Марина Аршба. Думаю, что на сегодняшний день сделана большая работа», – сказала Астанда Таркил.

Она подчеркнула, что реорганизация не коснулась наименования школ. В ее рамках узаконены кадровые вопросы, были выявлены и нарушения.

«Наименования школ сохраняются в историческом виде. В рамках реорганизации очень много было сделано работы по кадровым вопросам. Эта была самая главная сторона реорганизации, потому что в школах было очень много «мёртвых душ», которые не работали, также и в дошкольных учреждениях. Были большие нарушения в сфере образования. На сегодняшний день, я считаю, мы провели большую работу в этом направлении благодаря Администрации города», – отметила Таркил.

На вопрос, с чего начались слухи о переименовании школ, начальник Управления сказала: «Наверное, потому что к названиям школ было добавлено слово «филиал». В данном случае «филиал» – это подведомственное учреждение Управления образования и ничего более не означает и не относится к переименованию школ».

Юрист МУ «Управление образования» Администрации г. Сухум Стелла Лолуа также отмечает, что структура Администрации была приведена в соответствии с действующим гражданским законодательством Республики Абхазия.

«В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса, законами РА «О некоммерческих организациях» и «Об управлении в административно-территориальных единицах», Управление образования Администрации города было ликвидировано и была создана новая структура – муниципальное учреждение Администрации города Сухум «Управление образования» с подведомственными учреждениями, т.е. это филиалы – средние школы, дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования. Мы понимаем, что родительская общественность, и общественность в целом, была обеспокоена тем, что, якобы средние школы города были лишены своих исторических наименований. Однако отмечаем, что Управление образования или Администрация города Сухум, мы не преследовали и не могли преследовать цели лишить исторического наследия, исторической памяти средние школы. Наоборот, правовая основа деятельности и Управления образования, и наших филиалов, в настоящее время полностью соответствует действующему законодательству Республики Абхазия», – отметила Стелла Лолуа.

По ее словам, процесс реорганизации такого громоздкого учреждения, как Управление образования, непростой и требует определенного времени.

«Именно поэтому этот процесс сама структура создавалась поэтапно. Так, если в августе 2022 года были созданы филиалы Управление образования, то есть средние школы, сейчас мы говорим о них, то уже в начале этого года были изданы соответствующие нормативные акты о присвоении имён выдающихся исторических личностей нашим средним школам. Отмечаем, что руководители школ были уведомлены о том, что до конца учебного года, т.е. до начала государственных экзаменов и до начала выдачи аттестатов, процесс внесения изменений в наши уставные документы и отражения этих изменений в печатях, будет завершён. Также хотим отметить, что в настоящее время организационно-правовая форма и основного учреждения «Управление образования», и наших филиалов, она отражена в наших учредительных документах, как того и требует гражданское законодательство Республики Абхазия», – подытожила юрист.

Об этом сообщает сайт администрации столицы.