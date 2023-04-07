В СУХУМЕ ПРОШЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ЗАПАДНЫЕ ФОРМЫ НЕОНАЦИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Круглый стол на тему «Западные формы неонацизма в современном мире» прошёл в пятницу в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме. Мероприятие было организовано культурным фондом «Платформа» при поддержке МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме и Ассоциации российских соотечественников Абхазии в рамках историко-военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвящённого 80-летию победы в Битве за Кавказ.

В круглом столе приняли участие: советник посольства РФ в РА Роман Татарка, 2-й секретарь посольства Абхазии в РФ Фёдор Наумкин, консультант представительства Россотрудничества РФ Евгений Павлов, профессор кафедры философии и культурологии АГУ, кандидат философских наук Константин Думава, советник министра обороны Абхазии Олег Аршба, советник руководителя МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме Борис Накопия, заместитель директора Государственного музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба, историк Николай Медвенский, главный специалист Управления образования г. Сухум Руслан Квициния, главный редактор информационного агентства «Аиашара» Низфа Аршба, руководитель Центра правозащиты российских граждан в Республике Абхазия Елена Жилинская, руководитель благотворительного фонда «Поддержка», специалист системы образования Анетта Бганба-Павелкова, член Союза писателей Российской Федерации Георгий Зильфов, представитель Интернациональной бригады «Пятнашка» Денис Соломко, заместитель проректора по молодёжной политике АГУ Юрий Трувалёв, вич, начальник отдела государственных субсидий МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме Мария Соя.

Открывая мероприятие, исполнительный директор культурного фонда «Платформа», журналист Дмитрий Статейнов отметил, что, тема круглого стола отражает сегодняшние реалии и является очень серьёзной.

«Несмотря на то, что тема нашего круглого стола «Западные формы неонацизма в современном мире» может показаться кому-то популистской или заезженной, по факту, она отражает сегодняшние реалии и является очень серьёзной. Сегодня мы поговорим о том, что явилось причиной возникновения таких понятий, как фашизм, который, казалось бы, остался там – в далеком 1945 году, и неонацизм. Слова – Запад и фашизм в наше в время, к сожалению, стали чуть ли не синонимами. Часть западных стран, которые боролись с фашизмом в сороковые годы XX столетия и были его жертвами, сегодня вдруг являются сторонниками этой идеологии», – сказал он.

Приветствуя участников круглого стола, советник посольства России в Абхазии Роман Татарка подчеркнул, что данное мероприятие является актуальным и своевременным.

«То, что сейчас происходит в мире, те события, которые происходят на Украине - в бывшей советской республике, понёсшей страшные потери во время Великой Отечественной войны, получилось теперь так, что она сама стала жертвой нацизма. Измененное сознание людей под воздействием нацистских форм и методов привело к тому, что мы сейчас имеем. И об этом надо говорить. Тема действительно актуальная, и мы понимаем, что это ниоткуда не появилось и никуда не денется, если не прилагать к этому усилий», – сказал он.

Участники круглого стола обсудили причины возникновения фашизма, корни неонацизма на Украине, возникновение националистических настроений в Грузии, противостояние в информационной войне, патриотическое воспитание молодёжи, сбор доказательств военных преступлений неонацистов на Украине и многое другое. Итогом работы круглого стола стала резолюция.

Резолюция круглого стола «Западные формы неонацизма в современном мире»

Участники круглого стола «Западные формы неонацизма в современном мире» обсудили следующие темы:

Исторические корни неонацизма на Украине и попытки его распространения на постсоветском пространстве, в том числе и в Грузии.

Противостояние распространению неонацистской идеологии.

Формирование системы информационной безопасности.

Современный международно-правовой механизм создания международного военного трибунала в контексте информационных войн и фальсификации истории.

Патриотическое воспитание в образовательных учреждениях.

Участники круглого стола пришли к следующим выводам:

Идёт массированная атака на общечеловеческие ценности, распространяются человеконенавистнические взгляды.

Уничтожаются и оскверняются храмы, памятники героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Переписывается история.

Происходит героизация нацистских преступников и коллаборационистов.

Информационная повестка в интернет-пространстве осознанно фальсифицируется, создаются новостные фейки.

На основе сделанных в ходе круглого стола выводов были вынесены следующие рекомендации:

– Провести разработку и оказать поддержку молодежным патриотическим проектам с привлечением широкого круга общественности.

– Обеспечить поддержку средствам массовой информации и общественным организациям, деятельность которых направлена на борьбу с распространением фейков и фальсификацией истории.

– Выдвинуть кандидатуру из числа российских соотечественников Абхазии в состав Международного общественного трибунала по Украине при Общественной палате РФ.

– Ввести в школах уроки по информационной безопасности.

Сухум, 07.04.2023 г.



Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ.