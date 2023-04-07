 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ВВЕЛА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ С ГРУЗИЕЙ

Новости Пятница, 07 апреля 2023 20:29
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ ВВЕЛА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ С ГРУЗИЕЙ

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии Службой государственной безопасности (СГБ) введены временные ограничения на выезд из республики через государственную границу по реке Ингур. Как сообщил заместитель председателя СГБ, начальник погранслужбы республики Рустам Латипов, такие меры вводятся в связи с предстоящим 9 апреля митингом оппозиции в Тбилиси.

«В связи с 9 апреля мы ограничили выезд в Грузию в целях безопасности нашего населения. Исключение составляют сотрудники ИнгурГЭС, а также люди, выезжающие на лечение в Грузию, и пожилые», – сообщил Латипов журналистам.

При этом зампред СГБ добавил, что условия въезда в республику не изменились.

Ранее, 10 марта, президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести силовые службы на усиленный режим работы из-за протестов в Грузии. Такое решение было принято в результате совещания с начальником государственной службы охраны и председателем службы госбезопасности.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 07 апреля 2023 20:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОШЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ЗАПАДНЫЕ ФОРМЫ НЕОНАЦИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» СИТУАЦИЮ С ЭНЕРГООТРАСЛЬЮ ОБСУДИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.