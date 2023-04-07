АБХАЗИЯ ВВЕЛА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ С ГРУЗИЕЙ

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии Службой государственной безопасности (СГБ) введены временные ограничения на выезд из республики через государственную границу по реке Ингур. Как сообщил заместитель председателя СГБ, начальник погранслужбы республики Рустам Латипов, такие меры вводятся в связи с предстоящим 9 апреля митингом оппозиции в Тбилиси.

«В связи с 9 апреля мы ограничили выезд в Грузию в целях безопасности нашего населения. Исключение составляют сотрудники ИнгурГЭС, а также люди, выезжающие на лечение в Грузию, и пожилые», – сообщил Латипов журналистам.

При этом зампред СГБ добавил, что условия въезда в республику не изменились.

Ранее, 10 марта, президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести силовые службы на усиленный режим работы из-за протестов в Грузии. Такое решение было принято в результате совещания с начальником государственной службы охраны и председателем службы госбезопасности.