СИТУАЦИЮ С ЭНЕРГООТРАСЛЬЮ ОБСУДИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Вопросам состояния электроэнергетической отрасли республики было посвящено рабочее совещание, которое провел премьер-министр Александр Анкваб с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, председателя Комитета Парламента по экономической политике и реформам Резо Зантария, исполняющего обязанности генерального директора РУП «Черноморэнерго» Рамина Зингишвили, директора Ингур ГЭС Левана Мебония и главного инженера гидроэлектростанции Гии Хубуа.