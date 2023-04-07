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Абхазия Информ

СИТУАЦИЮ С ЭНЕРГООТРАСЛЬЮ ОБСУДИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Новости Пятница, 07 апреля 2023 20:33
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СИТУАЦИЮ С ЭНЕРГООТРАСЛЬЮ ОБСУДИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Вопросам состояния электроэнергетической отрасли республики было посвящено рабочее совещание, которое провел премьер-министр Александр Анкваб с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, председателя Комитета Парламента по экономической политике и реформам Резо Зантария, исполняющего обязанности генерального директора РУП «Черноморэнерго» Рамина Зингишвили, директора Ингур ГЭС Левана Мебония и главного инженера гидроэлектростанции Гии Хубуа. 

На встрече обсуждались объемы выработки электроэнергии комплексом ИнгурГЭС, состояния передающей инфраструктуры, прогнозы объемов потребления и дефицита электроэнергии на 2023 год.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 07 апреля 2023 20:35

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