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Абхазия Информ

ТАЙНИК В МЕРСЕДЕСЕ

Новости Пятница, 07 апреля 2023 20:35
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ТАЙНИК В МЕРСЕДЕСЕ

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с краевым Погрануправлением ФСБ России был остановлен автомобиль марки МЕРСЕДЕС БЕНЦ, прибывший из Республики Абхазия. По результатам осмотра машины с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля зоны.

«В ходе таможенного досмотра установлено, что в днище транспортного средства был оборудован тайник, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Под полом автомобиля, в специальной нише были спрятаны сотни пачек сигарет марок «MILANO», «CAVALLO», произведенные в ОАЭ».

Общее количество незаконно перевозимой табачной продукции без российских акцизных марок составило 1538 пачек (30 760 штук) сигарет. Согласно пояснению водителя, сигареты перевозились в коммерческих целях, для реализации в России.

Контрабандная табачная продукция и автомобиль изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП РФ.

Еще одно правонарушение, связанное с незаконным перемещением сигарет с сокрытием от таможенного контроля, было выявлено при пересечении границы гражданином в пешем порядке.

Мужчина попытался пронести 129 пачек сигарет, спрятав их под одеждой, в лосинах. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ.

В период с 1 по 7 апреля выявлено 16 фактов незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу. Возбуждено 32 дела об АП, изъято 3 515 пачек (70 300 штук) сигарет.

Всего с начала 2023 г. по данным фактам возбуждено 277 дел об АП, изъято порядка 27 000 пачек (537 000 штук) сигарет ориентировочной стоимостью около 2 млн рублей.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 07 апреля 2023 20:38

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