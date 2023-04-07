АЭРОПОРТ СУХУМА ОТКРЫТ ДЛЯ ВЛОЖЕНИЙ

Сухум. 7 апреля 2023. Абхазия-Информ. Российские инвесторы могут взяться за реконструкцию аэропорта Сухума. По информации «Ведомостей», власти Абхазии в ближайшие месяцы объявят конкурс на поиск структуры, которая займется восстановлением объекта. Интерес якобы проявляли холдинг «Аэропорты регионов» и некие компании Олега Дерипаски.

Единственный в Абхазии аэропорт со статусом международного не работает почти 30 лет – со времен войны с Грузией 1992-93 годов. Именно здесь находится одна из самых длинных взлетно-посадочных полос на территории бывшего Советского Союза. Аэропорт, в частности, мог принимать многоразовый космический корабль «Буран».

Сейчас россияне, путешествующие в Абхазию, вынуждены сначала лететь в Сочи, а оттуда добираться наземным транспортом. Поэтому проект реконструкции перспективен, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Кроме того, аэропорт Сочи перегружен, так как после начала военных действий он единственный на Черноморском побережье принимает рейсы, отмечает собеседник «Ъ FM»:

«Въезд в Абхазию безвизовый, понятный менталитет, хорошее теплое море. Какая очевидная проблема? Все-таки это частично признанное государство. Российские компании, которые бы взялись строить там что-нибудь, автоматически подпали бы под санкции. Из-за ограничений возникли бы сложности и с закупкой оборудования.

Однако в режиме санкций с нуля построили Международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского. Санкций и дурного отношения к подобного рода инициативам со стороны Запада сейчас уже никто не боится. Те риски, которые были связаны с реализацией этого проекта, оказались не столь уж страшными на фоне уже введенных ограничений.

Какие первостепенные задачи будут стоять перед потенциальным инвестором? На самом деле ничего такого экстраординарного здесь нет. Российские компании могут спроектировать объект, создать его облик. Может быть, возникнет вопрос относительно того, будут ли турецкие компании выполнять строительно-монтажные работы. В России ряд аэропортов строится именно турецкими подрядчиками. Но и альтернативы тоже есть. Ничего невозможного в этом проекте я не вижу.

Это высокорентабельный бизнес в нынешних условиях, по крайней мере, с учетом того, что можно сходу прогнозировать довольно-таки высокий стабильный спрос на полеты. Объект, даже если он будет дорогой, довольно быстро окупится. Раньше считалось, что в мировой практике в аэропортовой сфере срок окупаемости проектов составляет 15-17 лет, но в России традиционно укладывались в пять-семь лет».

В какую сумму обойдется реконструкция аэропорта?

Собеседники «Ведомостей» предполагают, что затраты могут превысить $100 млн. Однако точную сумму назвать сложно, необходимы дополнительные исследования, отмечает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, который сам родом из Абхазии:

«Пока очень много неизвестных. Можно провести технический аудит, оценить затраты на восстановление здания терминала аэропорта. Другое дело – проверить состояние взлетно-посадочной полосы. С момента прекращения работы ВПП прошло уже более 30 лет. Может быть, она уже полностью непригодна к использованию. А укатать, как говорится, новую взлетно-посадочную полосу – это очень серьезные деньги.

Более того, даже в российских аэропортах инвесторы часто не занимаются реконструкцией аэродромных плоскостных сооружений, то есть взлетно-посадочной полосы, перронов, рулежных дорожек, светосигнального, аэронавигационного оборудования. В России все это находится на балансе федерального правительства. Именно государство, Минтранс, инвестирует в реконструкцию аэродромных плоскостных сооружений. А частный бизнес строит терминалы, гостиницы, какую-то инфраструктуру, которая обслуживает непосредственно пассажиров.

И вряд ли даже крупный аэропортовый холдинг возьмет на себя или будет готов инвестировать, даже если по закону Абхазии это и будет возможно, в строительство, в реконструкцию, в ремонт самой аэродромной части. Это те инвестиции, которые по большому счету не вернутся. Поэтому здесь надо будет понять, кто же в первую очередь будет инвестировать в реконструкцию аэродрома».

В свою очередь АТОР считает, что строительство аэропорта в Абхазии не повлияет на турпоток в Краснодарском крае.

В 2022 году Абхазию посетили около 1,15 млн россиян. Рекорд же был поставлен в 2021-м, когда в частично признанной республике побывали 1,5 млн российских туристов.