ВТОРОЕ МЕСТО В ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ «ВЕСЕННИЙ КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ - 2023».

Сухум. 10 апреля 2023. Абхазия-Информ. В г. Сочи завершился Международный детско-юношеский футбольный турнир «Весенний кубок Черного моря – 2023». Сухум на турнире представляла команда «Абазг», состоящая из воспитанников секции футбола Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы.

2 апреля состоялись первые матчи, в которых команда «Абазг» сыграла с командой из г. Щелково (МО), обыграв её со счетом 16: 1.