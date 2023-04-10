ВТОРОЕ МЕСТО В ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ «ВЕСЕННИЙ КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ - 2023».
Сухум. 10 апреля 2023. Абхазия-Информ. В г. Сочи завершился Международный детско-юношеский футбольный турнир «Весенний кубок Черного моря – 2023». Сухум на турнире представляла команда «Абазг», состоящая из воспитанников секции футбола Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы.
2 апреля состоялись первые матчи, в которых команда «Абазг» сыграла с командой из г. Щелково (МО), обыграв её со счетом 16: 1.
3 апреля наша команда сыграла с командой «Армавир» г. Сочи, и так же одержала победу со счетом 4:3.
7 апреля состоялся матч, в котором команда Сухума сразилась с командой «Зенит» г. Уфа. Матч завершился со счетом 2:1, в пользу команды «Зенит».
Сегодня, состоялась последняя игра турнира, в которой наша команда сыграла с соотечественниками из Гудауты, обыграв их со счетом 4:2.
По результатам турнира команда «Абазг»заняла 2-ое место.
Лучшим нападающим турнира признан игрок из команды г. Сухум Эраст Амичба.
Тренерский состав: Анатолий Хондро-оглы и Карен Сеникарамян.