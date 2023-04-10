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Абхазия Информ

ВТОРОЕ МЕСТО В ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ «ВЕСЕННИЙ КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ - 2023».

Новости Понедельник, 10 апреля 2023 17:24
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ВТОРОЕ МЕСТО В ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ «ВЕСЕННИЙ КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ - 2023».

Сухум. 10 апреля 2023. Абхазия-Информ. В г. Сочи завершился Международный детско-юношеский футбольный турнир «Весенний кубок Черного моря – 2023». Сухум на турнире представляла команда «Абазг», состоящая из воспитанников секции футбола Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы.

2 апреля состоялись первые матчи, в которых команда «Абазг» сыграла с командой из г. Щелково (МО), обыграв её со счетом 16: 1.

3 апреля наша команда сыграла с командой «Армавир» г. Сочи, и так же одержала победу со счетом 4:3.

7 апреля состоялся матч, в котором команда Сухума сразилась с командой «Зенит» г. Уфа. Матч завершился со счетом 2:1, в пользу команды «Зенит».

Сегодня, состоялась последняя игра турнира, в которой наша команда сыграла с соотечественниками из Гудауты, обыграв их со счетом 4:2.

По результатам турнира команда «Абазг»заняла 2-ое место.

Лучшим нападающим турнира признан игрок из команды г. Сухум Эраст Амичба.

Тренерский состав: Анатолий Хондро-оглы и Карен Сеникарамян.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 10 апреля 2023 17:32

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