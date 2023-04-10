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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Понедельник, 10 апреля 2023 17:29
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 10 апреля 2023. Абхазия-Информ. Состоялось очередное рабочее заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на котором обсуждался проекта Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба. 

Затем, в соответствии с повесткой дня заседания члены парламентского комитета рассмотрели ряд законодательных инициатив, предложенных председателем комитета Резо Зантария.

В частности, был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Земельный Кодекс Республики Абхазия». Главной целью законопроекта, по мнению автора, является упрощение процедуры перевода земель из одной категории в другую категорию, в целях оптимизации процесса выдела земель и сокращение сроков данной процедуры.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 10 апреля 2023 17:33

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