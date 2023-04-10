Сухум. 10 апреля 2023. Абхазия-Информ. Состоялось очередное рабочее заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на котором обсуждался проекта Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба.

Затем, в соответствии с повесткой дня заседания члены парламентского комитета рассмотрели ряд законодательных инициатив, предложенных председателем комитета Резо Зантария.

В частности, был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Земельный Кодекс Республики Абхазия». Главной целью законопроекта, по мнению автора, является упрощение процедуры перевода земель из одной категории в другую категорию, в целях оптимизации процесса выдела земель и сокращение сроков данной процедуры.