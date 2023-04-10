ОЗНАКОМИЛИ ШКОЛЬНИКОВ С ПЕРВИЧНЫМИ НАВЫКАМИ ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 10 апреля 2023. Абхазия-Информ. В рамках плановой профилактической работы с населением республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии в средней школе N3 г. Сухума провели открытый урок. Учащиеся 10-х и 11-х классов ознакомились с первичными навыками оказания доврачебной помощи.

Лекционный курс сопровождался наглядными примерами практической работы на базе демонстрационного манекена.